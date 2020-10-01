Белград, , 14:40 — REGNUM 1 октября Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал прогнозы по снижению валового внутреннего продукта (ВВП) на 2020 год почти для всех стран Западных Балкан. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Журналисты отмечают, что ЕБРР не изменил своего прогноза по Сербии с мая 2020 г. Согласно сентябрьскому отчету о региональных экономических перспективах, Сербия будет иметь наименьшее снижение ВВП в регионе, а именно на 3,5% в этом году. В следующем году в Сербии прогнозируется рост на 3%.

Согласно прогнозам ЕБРР, экономики Черногории и Албании в 2020 году пострадают от крупнейших рецессий в регионе на 9%. Причем падение экономики Черногории составило один процентный пункт, а в Албании — без изменений по сравнению с маем этого года.

ЕБРР регулярно публикует прогнозы ВВП для западно-балканских стран. Так, экономика Хорватии также снизится на 1,5 процента больше, чем прогнозировалось ранее, и в этом году она достигнет минус 8,5 процента, в то время как в Словении прогнозируется снижение ВВП на 7,5 процента, что на два процентных пункта больше, чем в майском прогнозе ЕБРР.

Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и экономику Косово ожидает в этом году сильная рецессия с палением на пять процентов, согласно прогнозам Лондонского банка.