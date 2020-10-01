Москва, , 13:46 — REGNUM В сентябре 2020 года отмечено значительное снижение курса рубля относительно доллара и евро что не может не оказать влияния на прогнозы относительно развития экономической ситуации в России. Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM, какие последствия могут быть для граждан и для страны.

ИА REGNUM: — Курс рубля существенно снизился, но речь, как правило, идёт о номинальном курсе. В чём отличие от реального курса?

Антон Гринштейн: Но если говорить о реальном, то 79 рублей за доллар сегодня и 79 рублей 4−5 лет назад — это не одно и то же. С точки зрения воздействия на экономику важна больше динамика реального курса. А он хоть и на минимуме за последнее время, но пока не вызывает слишком больших опасений.

В начале 2016 года, когда реальный курс был на близком к сегодняшнему уровне, не было ни пандемии, ни настолько системной разрухи на нефтяном рынке (хотя сильное падение цен и наблюдалось). И, конечно, были опасения расширения санкций перед американскими выборами, по традиции.

Более приоритетным реальный эффективный курс валюты (РЭВК) над ее номинальным курсом становится лишь тогда, когда страна приобретает экономическую устойчивость, благодаря диверсифицированной структуре экономики и повышению покупательной способности граждан.

Тогда действительно можно всерьез обсуждать факторы, которые и формируют РЭВК, а затем стремиться их корректировать. Например, транспортные расходы, тарифы, производительность труда, национальные потребительские особенности и другие. Как это и делается сейчас в так называемых «торговых войнах» между США, Китаем, Евросоюзом, Японией и другими крупными развитыми экономиками.

В случае России или других стран с гипертрофированным нефтяным сектором, валютный курс, что номинальный, что реальный лишь инструмент, который меняется не под влиянием объективных экономических и внешнеторговых факторов, а под влиянием директивных решений.

В угоду тесно интегрированных в структуру российской власти компаний, доходы которых обеспечивают сохранение внутренней политической стабильности и неизменность внешнего политического курса.

Поэтому любая полемика на тему реального эффективного курса российского рубля сейчас лишена особого смысла, потому что неминуемо приведет в тупик необходимости серьёзно корректировать и политику, и экономику.

Если это невозможно сделать значит, пока рынок нефти еще рынок, подразумевающий изменчивость и нестабильность, неважно что показывает РЭВК рубля, все экономические агенты в российской экономике все равно будут ориентироваться на номинальный курс.

ИА REGNUM: — Опасна ли скорость снижения курса рубля в последнее время?

Антон Гринштейн: Действительно «курсовой болевой порог» российских граждан за последние годы заметно вырос. Теперь ослабление рубля на 25%, именно столько рубль потерял с начала 2020 года, не вызывают панической скупки иностранной валюты.

Однако не может не беспокоить то, что размах падения номинального курса рубля с каждым новым кризисом становится все больше. И если эта тенденция продолжится, то 2020 год может попробовать поставить новые антирекорды.

Коронакризис почти наверняка еще не поставил своей заключительной точки, а если учесть слабость рынка нефти и нарастающее внешнеполитическое давление на Россию, такой негативный сценарий для рубля становится базовым. И даже несмотря на «высокий болевой порог» отметки в 90−95 руб./доллар заставят россиян вновь выстроиться в длинную очередь у обменника.

Рассказывать им в этот момент, что реальный эффективный валютный курс рубля на 35−45% ниже, будет бессмысленно, как и то, что Банк России внимательно следит за потребительской инфляцией и не допустит ее всплеска.

ИА REGNUM: — Можно ли сказать, что «слабый рубль» — зло?

Антон Гринштейн: Россия иногда очень даже похожа на такую страну, которая преимущества снижения курса не использует или не хочет использовать. Хотя даже для нас снижение курса рубля после кризиса 1998 года стало большим подспорьем для взлета экономики в 2000-х, и чем крепче становился рубль, тем больше крепла и экономика.

Да, конечно, если новый масштабный обвал случится, мы снова начнем говорить о возможностях, которые он открывает для российской экономики.

Но без изменения экономического курса, возможности вновь будут касаться лишь отечественный топливно-энергетический сектор и металлургов, а остальным придется пожинать плоды нового падения покупательной способности граждан. А самих граждан будет ждать осознание, что оказывается есть куда еще затягивать пояса.

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