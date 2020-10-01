Москва, , 13:43 — REGNUM Будущее рынка нефти в 2021 году зависит от того, как будет преодолена вторая волна пандемии. Об этом 1 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что Европейский банк реконструкции и развития понизил свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 4% до 3%.

«Это не пессимизм, это попытка более реально оценить перспективу. Считаю, что в прогнозе роста ВВП в 3% заложены большие ожидания от мероприятий, которые были предприняты для борьбы с кризисом. В оценке учитываются цены на нефть, которые недостаточно высоки для комфортного экономического роста и устойчивости. Видимо, ЕБРР в своих прогнозах понизил оценки темпов восстановления мирового рынка нефти, — сказал экономист. — В 2021 рынок нефти будет отталкиваться от того, как страны-лидеры пройдут вторую волну пандемии, добьются окончательной победы над ней и как быстро будут восстанавливаться».

Это, как пояснил эксперт, будет драйвером рынка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕБРР сделал прогноз, что ВВП в России сократится на 4,5% в 2020.

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