Москва, 1 октября 2020, 13:43 — REGNUM Будущее рынка нефти в 2021 году зависит от того, как будет преодолена вторая волна пандемии. Об этом 1 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что Европейский банк реконструкции и развития понизил свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 4% до 3%.
Это, как пояснил эксперт, будет драйвером рынка.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕБРР сделал прогноз, что ВВП в России сократится на 4,5% в 2020.
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