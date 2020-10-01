Уфа, , 13:55 — REGNUM Привлекать инвестиции в Башкирию планируют, в том числе используя, «магазин готовых решений». Об этом 1 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, инвестору будут предлагать уже проработанные бизнес-планы с разрешительными документами, инженерными сетями, решением по площадке, а также ресурсным обеспечением.

Отмечается, что по такой схеме в настоящее время проходит развитие сети объектов придорожного сервиса: по этой модели уже привлекли 26 инвесторов, которые планируют создать более 40 объектов на общую сумму 4,3 млрд рублей. Готовые решения планируют разработать и для создания и развития малых нефтяных компаний.

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