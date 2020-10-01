Москва, , 13:37 — REGNUM Правительство РФ решило продлить на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Об этом 1 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Банкрот Dan Moyle

«Правительство приняло решение продлить ещё на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января», — сказал он.

Мишустин пояснил, что такое право будет у организаций и ИП из пострадавших от распространения коронавируса отраслей экономики. Также эти компании получат право на судебную рассрочку и смогут изменить сроки выполнения своих обязательств.

«Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности. А значит, восстановить свой бизнес», — прокомментировал решение глава правительства.

По его словам, уже подготовлено соответствующее постановление.