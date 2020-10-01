Подгорица, , 13:35 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития опубликовал новый прогноз, согласно которому, экономика Черногории по итогам 2020 года упадет на 9%.

В майских прогнозах ЕБРР прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Черногории на 8%.

Эксперты оценивают рост ВВП Черногории на пять процентов в 2021 году, а в мае следующего он может составить 10%.

В части отчета, относящейся к Черногории, говорится, что во втором квартале экономика вступила в дефляцию, при этом годовая инфляция составила в среднем — 0,7 процента за период с апреля по июнь.