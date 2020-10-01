Москва, 1 октября 2020, 13:33 — REGNUM Не стоит ждать, что Центральный банк России снова введет льготную эквайринговую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки после 1 октября будут повышать комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров банковскими картами.
Как пояснил Юденков, не стоит ждать, что Центробанк снова введет льготную эквайринговую ставку.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Белянчикова заявила, что если ЦБ РФ отменит ограничения на комиссии банков по эквайрингу, это будет вполне оправданная мера.
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