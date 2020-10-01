Москва, , 13:33 — REGNUM Не стоит ждать, что Центральный банк России снова введет льготную эквайринговую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки после 1 октября будут повышать комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров банковскими картами.

«Никаких особых экономических последствий не будет, это нормальное явление, все услуги должны быть платными. Банки приучили клиентов к бесплатным услугам, когда у них была возможность зарабатывать на кредитах. Поскольку сейчас банки не могут зарабатывать на высоких ставках, как раньше, они смотрят, где еще можно заработать, — сказал Юденков. — Естественно, тарифы на обслуживание карт будут неизбежно расти. Просто в условиях пандемии будет еще и комиссия, ничего страшного».

Как пояснил Юденков, не стоит ждать, что Центробанк снова введет льготную эквайринговую ставку.

«Льготный период заканчивается, начинается жестокая реальность», — констатировал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Белянчикова заявила, что если ЦБ РФ отменит ограничения на комиссии банков по эквайрингу, это будет вполне оправданная мера.

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