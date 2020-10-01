Чита, , 13:32 — REGNUM Внушительный государственный долг (около 27 миллиардов рублей) вынуждает власти Забайкалья объявлять проведение электронных аукционов по предоставлению кредитов региону. Как сообщает сегодня, 1 октября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова министра финансов Веры Антроповой, перекредитование под меньшую процентную ставку поможет региону сэкономить средства, которые в дальнейшем будут направлены на обслуживание госдолга.

«Мы объявили девять электронных аукционов на общую сумму около 14,6 миллиарда рублей. Ставка составит 5,25% годовых. Сумма сэкономленных средств будет объявлена после заключения договоров с кредиторами. Никакой дополнительной долговой нагрузки край при этом не получит», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных регионов стали распространять все льготы и преференции, доступны дальневосточникам.