Минск, , 13:38 — REGNUM В октябре текущего года Белоруссия планирует получить на свои нефтеперерабатывающие предприятия 1,7 млн тонн сырья, включая 1,65 млн тонн из России. Об этом 1 октября сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

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«Поставка нефти для ее переработки на НПЗ в октябре планируется в объеме 1,7 млн тонн, в том числе 1,65 млн тонн российской нефти», — приводит его слова агентство БелТА.

Также Тищенко уточнил, что 80 тыс. тонн нефти будет доставлено в республику по железной дороге и рассказал, что для дозагрузки мощностей на октябрь ранее, в сентябре, была закуплена одна танкерная партия азербайджанской нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что межрегиональное сотрудничество России и Белоруссии приносит ощутимый экономический эффект.