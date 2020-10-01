Москва, , 13:41 — REGNUM Французский автопроизводитель Peugeot поставит Сбербанку 252 бронированные машины для службы инкассации. Об этом сообщает пресс-служба французской марки.

Все переданные банку авто созданы на базе модели Peugeot Expert. Авто имеют полный и передний приводы, которые сочетаются с 90-сильным дизельным мотором рабочим объёмом 1,6 л. Также авто оснащено пятискоростной трансмиссией. Среди поставленных Сбербанку Peugeot есть модели с двухлитровым агрегатом мощностью 150 «лошадей» и шестискоростной механической коробкой передач.

Отмечается, что машины подготовлены с учетом специфических требований заказчика.

Стоит отметить, что Peugeot кроме бронированных машин инкассации изготавливает автомобили социальной и скорой помощи, а также пассажирские модификации, рефрижераторы и передвижные лаборатории.

Ранее компания Peugeot представила самую мощную модификацию модели 508 под наименованием Sport Engineered. Под капотом этого авто функционирует гибридный агрегат, который включает в себя двигатель внутреннего сгорания производительностью 360 л. с. (520 Нм) и два электромотора, которые расположены на двух осях машины.

Читайте также: В Калуге будет налажено производство нового Peugeot Partner