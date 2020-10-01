Джакарта, , 13:31 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что экспорт индонезийского пальмового масла снизился во время пандемии, сообщает Antara.

«В разгар пандемии COVID-19 экспорт пальмового масла в Индонезию снизился примерно на 11% в первой половине 2020 года», — заявил Мааруф Амин.

По его словам, продукция масличной пальмы является опорой правительства, потому что промышленность пальмового масла вносит значительный вклад в национальное развитие.

«Индонезия — крупнейшая страна-производитель пальмового масла в мире, контролирующая 55% доли мирового экспортного рынка. Плантации могут создать широкие возможности для трудоустройства, одновременно улучшая благосостояние окружающего населения», — пояснил вице-президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили, что за сутки в стране выявлено 4174 случая заражения SARS-CoV-2.

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