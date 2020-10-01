Нальчик, , 13:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установлена еще одна точка хранения фальшивого алкоголя. В частном домовладении у жителя города Тырныауза правоохранители обнаружили крупную партию алкогольной продукции без федеральных специальных марок, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В нелегальном складе находились бутылки, оклеенные этикетками известных марок российских и иностранных производителей, в том числе более 4750 бутылок водки, около 700 бутылок коньяка и около 200 бутылок шампанского и вина. Помимо этого здесь же находилось 38 пятилитровых канистр коньячного спирта.

Общий объем спиртосодержащей продукции, которая не соответствовала ГОСТу, как установили эксперты, превысил 3,3 тонны. Сумма ущерба составила более 1,3 млн рублей.

Владелец склада дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК ФР «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Читайте также: В Кабардино-Балкарии производили левую водку под марками известных брендов