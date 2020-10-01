Москва, , 13:29 — REGNUM К полудню 1 октября рынок энергоносителей сохраняет сложившийся 30 сентября вечером статус-кво после сорвавшейся попытки утром продлить восстановление котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Стоимость барреля нефти марки Brent остается на отметке в $41,50. Изменения могут последовать с началом торгов в США, которая, едва ли, подтолкнет продавцов к новой атаке. Однако из-за сохранения негативным фундаментальных факторов можно ожидать возврата к $39. Возможно, что негативная динамика возобновится лишь после выходных.

Накануне этот сценарий был отложен после выхода данных от минэнерго США. Коммерческие запасы сырой нефти неожиданно сократились на 2 млн баррелей при прогнозе их увеличения на 1,6 млн баррелей. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 750 тысяч на 100 тысяч.

Вместе с сегодняшними данными по производственной активности в еврозоне выше прогнозов это смягчает опасения в сокращении потребления энергоносителей на фоне дальнейшего роста числа заболевших COVID-19, который по итогам последних суток составил 313,9 тыс. против 287,9 тыс. накануне.

Сыграли свою роль и возобновившиеся переговоры между республиканцами и демократами в Конгрессе по поводу третьего пакета помощи. Пока они не увенчались успехом, но на рынке не оставляют надежды, что консенсус в итоге будет найден между в диапазоне от $1,5 трлн до $2,2 трлн.

Вдобавок к этому нефтяники Норвегии обсуждают расширение забастовки, которая уже привела к ограничению поставок на мировой рынок 900 тыс. барр./сутки.

Среднесрочные перспективы тем не менее остаются неблагоприятными. На это указывает слабый отклик цены на столь позитивные факторы. Давление «второй волны» заставляет опрошенных Reuters экспертов понижать прогнозы цены — ее средний уровень понижен с $42,75 до $42,48 по марке Brent.

На фоне неопределенности в устойчивости спроса на текущих уровнях добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 160 тыс. бар. р/сутки из-за Ирана, Анголы и Ливии. Последняя обещала в перспективе на рынок вернуть 1 млн барр./сутки (ранее из-за гражданской войны поставки фактически не осуществлялись).

При этом лишь шесть из 13 участников соглашения по ограничению нефтедобычи представили планы по компенсации излишнего производства», — считает эксперт.

Читайте также: Как изменятся цены на нефть в октябре