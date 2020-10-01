Москва, , 13:41 — REGNUM Утверждение о якобы завышенной стоимости работ по реконструкции шпиля высотного служебного здания МИД России за счёт установки дополнительных лесов не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 октября на странице российского МИД в Facebook.

Ранее информация о якобы исчезновении сотни миллионов рублей, выделенных на ремонт шпиля здания МИД на Смоленской площади, появилась в одном из телеграм-каналов. Отмечалось, что подрядчик необоснованно включил в акт приёмки амортизацию лесов, эти расходы превысили 102 млн рублей.

В МИД подчеркнули, что проектная организация составила смету работ, а Главгосэкспертиза России проверила её на достоверность. После этого был заключён госконтракт со строгой оплатой выполненных работ.

Для сложного здания потребовались специальные подъемно-транспортные леса. Так, утверждалось, что 265 млн. рублей потратили нецелевым образом из-за установки лесов с отметки 97,3 метра, тогда как работы шли на 26 метров выше.

«Установка лесов с этой отметки была обусловлена технологическим процессом — выше нее не существует точки опоры для возведения лесов», — говорится в сообщении.

При установке лесов обнаружили аварийное состояние облицовки здания с высоты 97,3 метра. Потому в рамках контракта провели дополнительные работы с лесами. Более того, использование уже установленных лесов позволило сократить затраты на часть здания с аварийной облицовкой. Эти работы планировались на следующем этапе.