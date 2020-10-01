Москва, , 14:02 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина ввести полный запрет на вывоз необработанных лесоматериалов из хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Соответствующие комментарии граждане оставили 1 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Данное решение президента, судя по большинству комментариев, вызвало одобрение среди пользователей сети. По мнению людей, это поможет российской экономике и окажет благоприятное влияние на отечественные предприятия, занимающиеся лесом.

«Да, правильно говорит ВВП — надо поддерживать нашу деревообработку. В СССР это была целая отрасль, а сейчас вывозим сырье. Налоговая поддержка предприятий, которые этим займутся или занимаются, позволит решить часть проблем. Ну и кроме того, эти деньги потом вернутся с налогами, когда предприятия увеличат оборот или встанут на ноги. Ну и говорят, что будут садить столько деревьев, чтобы покрывать все сожженные или вырубленные леса — тоже правильно», — Аркадий Б.

Часть людей предложила пойти дальше и обязать владельцев предприятий, чтобы большая часть сотрудников состояла из граждан России. Пользователи беспокоятся, что в сложившихся условиях их рабочие места могут занять иностранные граждане.

«Нужно ещё законодательно на переработке прописать, чтобы доля российских граждан превышала 80% от штата работяг. А то иностранные граждане будут везти своих, и по бумагам рабочие места создаются, а русских не берут», — пишет Алекс К.

Отдельные пользователи оказались в непонимании по поводу того, что решение президента вступит в силу только в 2022 году. По их мнению, запрет нужно вводить уже сейчас, иначе вывоз леса может ускориться.

«Непонятно, почему с 2022 года. За два года столько потеряет Россия, будут усиленно вывозить! Почему сейчас нам всегда не хватает сталинских жестких и немедленных решений? Всё с отсрочкой, помилованием, до сих пор воровал — прощаем. Нет решений здесь и сейчас!» — пишет пользователь под псевдонимом NHSaleh.

Нашлись и те, кто решил поделиться своими наблюдениями того, как обстоит дело с вывозом леса на практике. К примеру, пользователи написали об огромном количестве дерева, которое сплавляли в другие страны из порта в Санкт-Петербурге.

«Был в Питере 06−08 года в порту. Так там лесовозы в очередь сутками стоят, очередь не кончается. Сутками без выходных везут. Когда зашел, увидел горы свежих бревен. Высотой ну минимум метров 8−9 и в длину метров 300 и так куч, целая куча. Потом грузят на баржу и за бугор», — написал пользователь под псевдонимом «Я ВАМ НЕ ДИМОН».

Напомним, 30 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин ввёл полный запрет на вывоз необработанных лесоматериалов из хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022.