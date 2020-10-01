Черкесск, , 13:15 — REGNUM В Карачаево-Черкесии планируется реализовать два крупных проекта в сфере сельзозпроизводства — кролиководческий комплекс и яблоневый сад. Сумма вложений в эти проекты составит около 1 млрд рублей, сообщила президент региональной торгово-промышленной палаты Диана Хубиева.

Оба эти инвестпроекта претендуют на государственную поддержку. В настоящее время документы для рассмотрения возможности софинансирования направлены в АО «Корпорация развития Северного Кавказа», которое находится в ведении Минэкономразвития РФ.

Как отметила Хубиева, в Карачаево-Черкесии уже реализованы два инвестиционных проекта на общую сумму 1,3 млрд рублей в сфере сельского хозяйства. В 2019 году их в рамках программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» осуществила компания «Сады Карачаево-Черкесии».

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