Москва, , 13:14 — REGNUM Рубль 1 октября продолжает отступление от минимумов начала недели около 80 руб./доллар. Причинами этого служат несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Прежде всего, изменчивый финансовый рынок снижает степень «бегства от рисков» с распродажами рисковых активов, к которым относятся фондовые индексы, сырьё, рубль.

Котировки нефти поднимаются 1 октября с $40,90 выше $42 за баррель Brent. Это происходит, в частности, и из-за данных о сокращении запасов в США на 2 млн баррелей, хотя прогнозировалось их увеличение на 1,6 млн баррелей.

Такая ситуация приводит и к отступлению доллара на валютном рынке. Индекс доллара DX, показывающий его отношение к шести основным валютам, в четверг находится ниже 93,9 пунктов, по сравнению с 94,8 п. в начале недели.

Кроме того, свою роль сыграло объявление Банка России о дополнительных ежедневных продажах валюты с 1 октября на сумму 2,9 млрд руб.

Важно и решение правительства РФ об установлении максимального лимита валютных активов экспортёров на счетах, свыше которого они должны реализовать её на рынке.

В таких условиях в течение дня наиболее вероятный диапазон колебаний — 77−77,70 руб./доллар», — считает эксперт.

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