Пекин, , 13:15 — REGNUM Компания Tesla понизила на 8% стоимость электрокаров Model 3, собираемых на предприятии в Шанхае. Об этом 1 октября сообщается на сайте китайского подразделения Tesla.

Отмечается, что цены на собираемые в Китае электрокары американской марки упали после того, как власти КНР предоставили субсидий для производителей экологичных автомобилей.

Так, новая цена начальной версии Tesla Model 3 китайской сборки теперь составляет 249,9 тыс. юаней ($36,8 тыс.). В мае американский автопроизводитель уже изменял цены на данную модель. Тогда стоимость Model 3 снизилась с 291,8 тыс. до 271,55 тыс. юаней (с $42 тыс. до $39 тыс.).

Ранее стало известно, что Tesla планирует выпустить новые аккумуляторы, которые позволят существенно увеличить запас хода электрокаров.

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