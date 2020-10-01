Салехард, 1 октября 2020, 13:08 — REGNUM В четверг, 1 октября в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, состоялось официальное открытие полуфинала «Арктика» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В течение двух основных дней полуфинала 39 конкурсантов из 11 регионов России представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.
Во время конкурсных испытаний полуфинала — 1 и 2 октября — участники пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В программе —флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Площадкой полуфинала, получившего название «Арктика», стал Дом правительства ЯНАО в Салехарде.
В церемонии открытия полуфинала «Арктика» принял участие директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. Также к участникам обратились с приветствием заместитель начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма, начальник отдела туристских информационных ресурсов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Татьяна Меньшикова, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков и президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.
Наиль Хайруллин поприветствовал всех конкурсантов от имени губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Онотметил, что это мероприятие стало первым офлайн-событием, которое проводится в округе в период пандемии коронавируса.
Наиль Хайруллин поблагодарил организаторов полуфинала: «Я благодарю платформу «Россия — страна возможностей» и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства за энергию и желание взяться за высокоимиджевый проект, довести его до логического завершения. Впереди финал, большое событие. Уверен, что со временем «Мастера гостеприимства» смогут конкурировать даже с главным конкурсом платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» по масштабности, по вовлеченности участников».
Приветствуя участников конкурса, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман пожелал им веры в свои силы и удачи: «Настройте себя, чтобы испытать амбиции. То, что вы уже здесь, означает, что вы избранные, докажите это. Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в Москве — это серьезно, конкуренты будут сильные. Поэтому очень хочу пожелать вам уверенности в себе. Слушайте очень внимательно то, что вам говорят эксперты, вы на ходу сможете какие-то вещи перестроить, усилить, улучшить. Верьте в себя, это пригодится всегда. Я желаю вам всем получить от конкурса громадное удовольствие. Тем, кто сумеет победить, я желаю победы, тем, кто не сумеет, — помните, что, приехав сюда, вы уже победили».
Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин рассказал, что на конкурс поступило 21 095 заявок. В полуфинал вышли участники, показавшие наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма. В полуфинале «Арктика» участвуют конкурсанты из 11 регионов, самый многочисленный — ЯНАО, это 23 человека. Из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа приехало по 3 участника, Тверскую область и Ненецкий автономный округ представляет по 2 конкурсанта, из Краснодарского края, Республики Карелия, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей на конкурс приехало по 1 участнику. Традиционно среди участников больше представительниц прекрасного пола: 62 процента женщин и 38 процентов мужчин.