Салехард, , 13:08 — REGNUM В четверг, 1 октября в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, состоялось официальное открытие полуфинала «Арктика» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В течение двух основных дней полуфинала 39 конкурсантов из 11 регионов России представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

Во время конкурсных испытаний полуфинала — 1 и 2 октября — участники пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В программе —флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Площадкой полуфинала, получившего название «Арктика», стал Дом правительства ЯНАО в Салехарде.

В церемонии открытия полуфинала «Арктика» принял участие директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. Также к участникам обратились с приветствием заместитель начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма, начальник отдела туристских информационных ресурсов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Татьяна Меньшикова, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков и президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

Наиль Хайруллин поприветствовал всех конкурсантов от имени губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Онотметил, что это мероприятие стало первым офлайн-событием, которое проводится в округе в период пандемии коронавируса.

«Интерес к полуфиналу большой, мы это видим по представительству, в зале присутствуют профессионалы из 11 регионов страны, из разных городов Ямало-Ненецкого автономного округа. Если вы думаете, что выбор проходил по территориальной принадлежности и к нам приехали только северяне, это не так. В зале есть участники из Санкт-Петербурга, Твери и даже из теплого Краснодара, это лишь подтверждает тезис об интересе и особом внимании к Арктике, — подчеркнул Наиль Хайруллин, — И мы видим этот интерес не только снизу, от обычных туристов, но и сверху. Надеюсь, наши совместные с Ростуризмом инициативы и планы в течение года найдут свое отражение в утвержденных программах по развитию арктического туризма и в конкретных событиях, результатах, которые принесут Арктике особую популярность и известность во всем мире. Нам есть куда расти, потенциал и перспективы достаточно большие».

Наиль Хайруллин поблагодарил организаторов полуфинала: «Я благодарю платформу «Россия — страна возможностей» и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства за энергию и желание взяться за высокоимиджевый проект, довести его до логического завершения. Впереди финал, большое событие. Уверен, что со временем «Мастера гостеприимства» смогут конкурировать даже с главным конкурсом платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» по масштабности, по вовлеченности участников».

«От имени Ростуризма и от себя лично рада приветствовать полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства» именно в Арктике. Развитие новых направлений туризма — это сильная точка роста для регионов. Нам важно, что конкурс проводит большую работу по выявлению мотивированных, активных людей, которые готовы трансформировать сферу гостеприимства и сделать Россию привлекательным направлением для путешествий», — подчеркнула заместитель начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Татьяна Меньшикова.

«Изначально география очных мероприятий конкурса «Мастера гостеприимства» задумывалась таким образом, чтобы охватить самый широкий спектр проектов и направлений туризма, от пляжного до делового, от этнического и культурно-познавательного до экстремального, —отметил руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, — За время реализации проекта команда «Мастеров» с решениями самых разнообразных кейсов и экспертными выступлениями наставников побывала от южных широт Черноморского побережья до арктической зоны полярного круга. География участников и широта тематик конкурсных проектов очередной раз доказывает, что в России нет «не туристических» регионов. В каждом из субъектов есть что показать и чем удивить гостей. Такой разнообразный набор территорий — центров проведения полуфиналов — позволяет собрать интересную палитру проектных инициатив и поделиться опытом развития туризма в абсолютно разных условиях. Мы благодарны руководству регионов, которые вместе с командой конкурса «Мастера гостеприимства» взялись за реализацию этого амбициозного проекта. Уверен, что в ближайшие дни гости Ямала точно узнают, что такое настоящее «северное гостеприимство», а участники полуфинала «Арктика» представят интересные авторские проекты».

Приветствуя участников конкурса, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман пожелал им веры в свои силы и удачи: «Настройте себя, чтобы испытать амбиции. То, что вы уже здесь, означает, что вы избранные, докажите это. Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в Москве — это серьезно, конкуренты будут сильные. Поэтому очень хочу пожелать вам уверенности в себе. Слушайте очень внимательно то, что вам говорят эксперты, вы на ходу сможете какие-то вещи перестроить, усилить, улучшить. Верьте в себя, это пригодится всегда. Я желаю вам всем получить от конкурса громадное удовольствие. Тем, кто сумеет победить, я желаю победы, тем, кто не сумеет, — помните, что, приехав сюда, вы уже победили».

«Для меня российская Арктика — важнейший приоритет на ближайшие 2−3 года. Это уникальный регион, который богат невероятными природными красотами и хранит множество исторических и культурных достопримечательностей. Символично и значимо, что новый этап конкурса «Мастера гостеприимства» проходит именно в Салехарде, главном городе Ямало-Ненецкого автономного округа, который является одним из центров арктического туризма в России. Здесь удивительным образом сочетаются как современные инфраструктурные решения, так и элементы культуры коренных народов Севера, образцы старинной деревянной архитектуры, туробъекты, иллюстрирующие быт геологов. Широкий потенциал для развития экспедиционного туризма, гастротуризма, морского круизного отдыха, активного туризма, освоения лыжных и пешеходных маршрутов открывает перспективы для того, чтобы Арктика стала новым центром притяжения туристов. Сегодня важно максимально раскрыть этот потенциал и дать возможность россиянам и иностранным туристам познакомиться с аутентичной Русской Арктикой. Уверен, ряд проектов, которые будут представлены в рамках восьмого конкурсного этапа, заложат крепкий фундамент для активного развития арктического туризма», — прокомментировал наставник конкурса, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин рассказал, что на конкурс поступило 21 095 заявок. В полуфинал вышли участники, показавшие наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма. В полуфинале «Арктика» участвуют конкурсанты из 11 регионов, самый многочисленный — ЯНАО, это 23 человека. Из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа приехало по 3 участника, Тверскую область и Ненецкий автономный округ представляет по 2 конкурсанта, из Краснодарского края, Республики Карелия, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей на конкурс приехало по 1 участнику. Традиционно среди участников больше представительниц прекрасного пола: 62 процента женщин и 38 процентов мужчин.