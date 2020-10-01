Пекин, , 13:00 — REGNUM Граждане Китая, из-за пандемии коронавирусной инфекции практически лишённые отдыха за границей, во время наступивших в начале октября национальных каникул путешествуют на внутренних направлениях. Согласно оценкам сайта бронирования Trip.com, за семь дней каникул будет совершено более 600 миллионов поездок. И, несмотря на то, что эта цифра значительно ниже показателя 2019 года (тогда за аналогичный период было совершено 780 млн поездок), это говорит об устойчивом восстановлении туристической отрасли. Об этом сообщает Nikkei Asia.

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При этом местные жители жалуются на рост цен на гостиничные номера.

«Раньше мы каждый год отдыхали за границей, но в этом году нам приходится довольствоваться внутренней поездкой», — поделилась жительница Шанхая, которая едет в Санья, известный курорт в островной провинции Хайнань.

По её словам, она думала, что поездка в Санья позволит ей сэкономить деньги, однако была удивлена, узнав, что цены на номера в отеле, где она решила остановиться, на 50% выше, чем обычно.

Авиарейсы в Китае тоже набирают обороты. Так, к примеру, внутренние пассажирские перевозки компании China Southern Airlines в августе были только примерно на 20% ниже прошлогоднего уровня. При этом некоторые туристические агентства прогнозируют, что количество внутренних пассажиров во время октябрьских каникул даже превысит прошлогодний уровень на 10%. Отмечается, что авиаперелёты внутри Китая в течение месяца могут вырасти в годовом исчислении впервые с момента вспышки коронавируса.