Уфа, , 13:03 — REGNUM «Евразийский экономический центр» намерены создать в Башкирии. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на пресс-конференции, 1 октября передает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, руководство региона запускает структурные изменения, которые помогут вывести республику на лидерские позиции в России по всем ключевым социально-экономическим показателям. Проект будет реализовываться при поддержке БАГСУ, АСИ и ЦСР.

По словам Муратова, для решения амбициозных экономических задач по обеспечению качественно нового опережающего роста экономики региона требуется реализации прорывных проектов и сильных идей.

Кроме этого, необходимо привлекать передовых научных и бизнес-экспертов. Для централизованного продвижения продукции местных производителей в регионе планируют создать торговый дом. Кроме этого будет создан комплексный инвестиционный проект «Евразийский экономический центр». Он должен будет объединить до 50 инвестиционных проектов на общую сумму в два трлн рублей. При этом планируется создать порядка 80 тысяч рабочих мест.

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