Стерлитамак, Башкирия, , 12:50 — REGNUM Программу улучшения условий работы своих сотрудников представила 29 сентября Башкирская содовая компания (БСК) на прошедшей Стерлитамаке конференции по итогам выполнения коллективного договора за первое полугодие 2020 года.

Как сообщает mkset.ru, в рамках программы планируется оказать поддержку сотрудникам в сфере улучшения жилищных условий, компенсаций за «вредность», обеспечения медицинского обслуживания и повышения квалификации.

«Для нас развитие — это не только создание новых производств, но и обеспечение дополнительных социальных гарантий коллективу», — отметил генеральный директор предприятия Эдуард Давидов. По его словам, «программа будет меняться в процессе обсуждения в трудовых коллективах. По некоторым вопросам есть два-три варианта. Например, мы сами не определились как лучше субсидировать покупку жилья. Пускай люди подумают, вносят свои предложения, это ляжет в основу окончательной редакции».

Отдельным пунктом заявлена программа поэтапной индексации зарплат с целью доведения их до среднеотраслевого уровня, которая стартует уже с 1 января 2021 года и продлится до 2025 года.

План действий компании уже получил поддержку со стороны профсоюзов. В частности, председатель Совета Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко отметила, что запланированная БСК индексация зарплат до среднеотраслевого уровня — это «точка приложения усилий и профсоюзного комитета, и работодателя».