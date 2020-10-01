Москва, , 12:52 — REGNUM Российские банки не являются выгодополучателями от падения курса национальной валюты. Об этом 1 октября заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, валютные скачки сказываются на банковской системе двояко. Финансовые учреждения на этом могут и заработать, но могут и потерять.

«К тому же если клиенты банков теряют деньги, то банки поучают на этом больше потерь, чем выгоды от спекулятивных операций. Если брать какие-то экономические факторы, которые повлияли на эту ситуацию, то кроме политики это монополизация рынка. Надо сказать, кому из монополии это выгодно, потому что случайно ничего не происходит», — сказал Тосунян.

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