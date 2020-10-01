Киев, , 12:39 — REGNUM Падение ВВП Украины в 2020 году составит 5,5% вместо 4,5%, как ожидалось ранее. Об этом, как передает информационное агентство УНИАН, говорится в сентябрьском отчёте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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По прогнозам банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, хотя в мае текущего года прогнозировался рост на уровне 5%.

Аналитики банка считают, что причиной падения внутреннего и внешнего спроса на продукцию украинских компаний стала пандемия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что к концу 2020 года госдолг Украины достигнет 68% ВВП.

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