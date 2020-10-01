Киев, , 12:36 — REGNUM Остатки средств на едином казначейском счете Украины на 1 октября 2020 года составили 21,275 млрд гривен, сообщила украинская государственная казначейская служба.

Согласно информации ведомства, нынешний остаток вдвое меньше по сравнению с показателем на 1 сентября.

Отметим, что по состоянию на 1 июля едином казначейском счете было 75,701 млрд гривен. Минимальный же показатель в этом году зафиксирован в апреле, когда в украинской казне оставалось всего 10 млрд грн.

В правительстве причины столь резкого расхода бюджетных средства пока не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоятся местные выборы и последние месяцы в рамках избирательной кампании реализует целый ряд социальных программ.