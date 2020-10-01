Томск, , 12:24 — REGNUM Продолжаются судебные тяжбы ОАО «Томское пиво» с ГУ МЧС по Томской области. Эксперты выявили на предприятии серьёзные нарушения противопожарной безопасности. Пивовары заявили, что исполнение требований МЧС обойдётся слишком дорого, однако томские массмедиа подчёркивают, что дело совсем не в расходах.

Компания «Томское пиво» принадлежит мэру Томска Ивану Кляйну и его супруге Галине Кляйн.

Судебные тяжбы идут уже год. Более того, возникли новые, передаёт «МК в Томске».

В Арбитражном суде Томской области уже полгода идёт второй суд ОАО «Томское пиво» с региональным главком МЧС. Компания обратилась в суд в марте 2020 года с заявлением о признании незаконным ещё одного предписания со стороны надзорного ведомства.

Второй суд приостановили, так как он связан с первым. Новые заседания не начнутся, пока не вынесут вердикт по первому иску.

Юристы «Томского пива» подчёркивают, что устранение части нарушений пожарной безопасности связано с необходимостью конструктивного изменения здания для «Томского пива» по Московскому тракту, 46. По их словам, это «повлечет за собой большие расходы». Однако издание отмечает, что дело не в расходах, а в том, что после реконструкции запустить производство не удастся, ведь напротив завода стоят жилые дома, строительство которых в своё время инициировал мэр Томска Иван Кляйн. То есть, как подчёркивает «МК в Томске», сейчас буквально под окнами томичей находится «взрывоопасное производство».

Заседания Арбитражного суда неоднократно переносились, в том числе по причине истребования многочисленных документов, включая проектную документацию. Юристы компании попросили суд временно приостановить действие предписания, вынесенного МЧС от 31 мая 2019 года до момента вынесения вердикта суда.

Арбитражный суд отклонил ходатайство, так как со стороны «Томского пива» не были представлены документы, свидетельствующие об имущественном положении завода на момент подачи ходатайства. Это документы, на основе которых может быть установлена информация об имущественном положении заявителя, чтобы сделать вывод о его «недостаточном для реконструкции» финансовом состоянии.

Также, согласно документам суда, компания не представила доказательств, свидетельствующих о необходимости проведения реконструкции здания в целях исполнения оспариваемого предписания.

Добавим, среди выявленных нарушений есть следующие: автоматические установки пожаротушения, пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре смонтированы в здании по Московскому тракту, 46, не в соответствии с проектной документацией. При срабатывании АПС не происходит отключение общеобменной вентиляции, систем кондиционирования здания. При выходе на кровлю с лестничной клетки отсутствует противопожарная дверь второго типа, кабельные линии систем противопожарной защиты проложены совместно с другими кабелями и проводами и так далее.

Нарушения должны были исправить ещё до ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на 31 декабря 2019 года 51,0211% акций ОАО «Томское пиво» принадлежало Ивану Кляйну (акции переданы в доверительное управление супруге). Галине Кляйн принадлежало 9,85% акций. Наталия, Мария и Светлана Ивановны Кляйн владели сообща в компании долей в 30%. Таким образом, семья мэра Томска владеет более 90% акций.

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