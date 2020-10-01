Москва, , 12:24 — REGNUM Согласно ст.134 Трудового кодекса России, индексировать заработную плату на уровень инфляции — это главная обязанность работодателя, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя индексацию зарплат с 1 октября 2020 года.

«В коммерческом секторе эту норму очень часто игнорируют, ссылаясь на непростые финансовые условия. А сотрудникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений заработную плату индексируют ежегодно.

Правда, после майских Указов 2012 года усиленно повышали заработную плату тем категориям, которые вошли в майский указ, а про тех, кого не оказалось в списке, на несколько лет забыли.

Сейчас это исправили, и теперь индексируют всем тем, у кого работодателем является государство. Поскольку официальный уровень инфляции в 2019 году составил 3%, соответственно, индексация заработной платы с 1 октября тоже определена в 3%.

За 8 месяцев 2020 года инфляция составила 2,95%, а к концу прогнозируют до 4%. Следовательно, и индексация заработной платы в будущем должна быть не ниже уровня инфляции», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 октября 2020 года зарплаты сотрудников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 3%.

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