Новосибирск, , 12:16 — REGNUM В Новосибирской области появился распределительный центр розничной сети «Магнит». Региональные власти считают, что запуск объекта позволит создать новые возможности для товаропроизводителей.

«По своему расположению, по возможностям транспортной инфраструктуры Новосибирск — это торговые ворота всей Сибири. Современная торговля — это не прежние базы снабжения и продовольственные склады. Это — современные производства, которые меняются на глазах благодаря развитию логистики, цифровым решениям, прогрессивным управленческим механизмам, — прокомментировал губернатор Андрей Травников. — Вместе с автотранспортным предприятием новый центр — это почти тысяча новых рабочих мест».

Общая площадь центра — более 40 тысяч кв. м. Он будет обслуживать более 400 торговых точек Новосибирской области и Алтайского края. Инвестиции в проект — около 2 млрд рублей.