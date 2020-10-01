Москва, , 12:14 — REGNUM Российское Министерство финансов предложило установить фиксированный налог на доходы в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) без декларирования таких доходов. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс Минфин внёс в правительство РФ, говорится в сообщении министерства.

Граждане РФ получат возможность каждый год платить по 5 млн рублей в качестве такого налога. Размер платежа в Минфине определили исходя из «международной практики применения паушальных налогов». Новшество позволит сделать российскую юрисдикцию более привлекательной для налогоплательщиков.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что ежегодный фиксированный платёж — это своего рода выгодный абонемент для владельцев КИК. Платить они будут разом за все КИК, при этом не нужно будет рассчитывать и декларировать прибыль таких компаний.

Такой шаг призван продвигать деофшоризацию российской экономики. Для уплаты фиксированного налога владельцы должны будут добровольно раскрыть сведения о КИК и уведомить налоговый орган о переходе на новый режим уплаты. Фиксированный режим нужно будет применять не менее пяти лет. Для тех, кто перейдёт на новый порядок в 2020 и 2021 годах, срок сократят до трёх лет.

Читайте также: Законопроект, призванный стимулировать деловую активность, внесен в Госдуму