Москва, , 12:14 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск к застройщику ЖК «Рублёвское предместье» — ЗАО «Новая усадьба». Сумма претензий, который пока к производству не приняты, составляет более 1,06 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от банка «Возрождение» поступило 25 сентября 2020 года. Сумма требований — 1 068 435 353,92 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в 2006 году путём реорганизации в форме преобразования потребительского управленческо-строительного кооператива «Новая усадьба». Уставный капитал общества — более 454 млн рублей. Директор — Андрей Козловский. В проектной декларации одного из корпусов в редакции от 2015 года указано, что Козловский владеет в фирме долей в 9,4%. Также среди владельцев на тот момент отметилось и LEXOIL INVESTMENTS LIMITED (Кипр) с долей 24,97%.

По открытым данным, компания «Новая усадьба» является застройщиком ЖК «Рублевское предместье», который позиционируется как автономный и закрытый мини-город с жильём бизнес-класса.