Тольятти, Самарская область, , 12:14 — REGNUM В России было зафиксировано подорожание автомобилей Lada. Об этом 1 октября сообщает RG со ссылкой на обновленные прайс-листы компании.

Отмечается, что машины отечественной марки выросли в цене на 2 — 3%. По данным журналистов, рост цен на автомобили Lada связан с возросшим спросом на продукцию АвтоВАЗа. Ещё одна причина — это ослабление рубля.

Новая цена на модели Lada Granta Sedan составляет 483 900 рублей — это на 13 тыс. больше предыдущей стоимости. Vesta Sedan подорожала на 14 тыс. рублей, до 667 900 рублей.

Lada Xray теперь продается за 653 900 рублей — на 12 тыс. рублей дороже. На столько же подорожали модели Lada Niva (до 738 000 рублей).

Меньше всего выросли цены на Largus (на 10 тыс. рублей) и Lada 4×4 (на 9 тыс. рублей). Теперь они продаются за 645 900 и 581 900 рублей соответственно.

Напомним, в августе 2020 года в России был продан 28 621 автомобиль Lada (включая Lada Niva) — на 5% меньше по сравнению с августом 2019 года.

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