Москва, , 12:12 — REGNUM Эффективность перевозок пригородными электричками выше, чем у личного автотранспорта. Об этом 1 октября заявил глава РЖД Олег Белозёров в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос о «полупустых электричках», которые на переездах пропускают московские и подмосковные автовладельцы, Белозёров сказал:

«Традиционно так пытаются говорить. Можно просто сравнить, что в одной машине едет один человек или два, можно сравнить, сколько места занимает машина, и сравнить с электричкой. Эффективность намного больше».

Глава РЖД рассказал об объёмах перевозок в столичном регионе.

«В качестве примера приведу МЦД. Вот, вроде бы, не так много времени прошло — 100 млн человек уже перевезли. Очень впечатляющая цифра. В качестве примера ещё одного приведу Московское центральное кольцо (МЦК). Мы изначально предполагали, что, наверное, 220 тыс. человек можно будет по этому кольцу перевезти, ну и потом спрос в течение пяти или десяти лет будет увеличиваться. Пик был — 560 тыс. человек. Мы были вынуждены перестроить вместе с Москвой всю технологию. Мы изначально закладывали интервал шесть минут, потом перешли на пять, потом на четыре. И вот смотрим дальше — и три, и две минуты. Всё востребовано», — уверен Белозёров.