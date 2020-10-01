Ставрополь, , 12:06 — REGNUM Специалисты Роскачества проверили бутилированную минеральную воду и нашли нарушения лишь в пяти образцах из 32, представленных на исследование. Не соответствовала указанному на этикетке составу вода из Ставропольского края, Северной Осетии и Ярославской области.

Так, в лечебно-столовых водах «Славяновская», «Смирновская» и «Нагутская 26», произведенных компанией «ЗМВ «Ессентуки-Аква» на Ставрополье, оказалось мало сульфат-ионов. Кроме того, первые две воды не соответствовали заявленному ГОСТу, а первая к тому же наименованию места происхождения товара.

«Если вода сульфатная, а сульфатов в ней недостаточно, следовательно, лечебное действие такой воды не будет иметь необходимого эффекта», — приводит ТАСС пояснение специалиста Роскачества.

Нарушения по составу воды были выявлены и у лечебной воды «Нижний Кармадон», произведенной в Северной Осетии. Она не соответствует уровню рН и минерализации по наименованию места происхождения товара, однако при этом соответствует ГОСТу и маркировке.

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