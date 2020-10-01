Джакарта, , 11:55 — REGNUM Правительство оптимистично настроено по поводу того, что Индонезия сможет выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией, сообщает Kompas.

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Заместитель министра финансов Индонезии Суахасил Назара заявил, что экономический рост в 2021 году может достичь 5%.

«Мы надеемся, что постепенно будет улучшаться потребление, улучшатся инвестиции, и при поддержке потребления и деятельности правительства, мы надеемся, что это будет способствовать экономическому росту», — заявил Суахасил Назара.

Что касается 2020 года, темпы экономического роста Индонезии снизились из-за пандемии. Во втором квартале 2020 года экономический рост Индонезии был зафиксирован на уровне минус 5,32%.

Как сообщало ИА REGNUM, сектор рыболовства в Индонезии является одним из столпов национальной экономики, состояние которой ухудшается из-за пандемии.

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