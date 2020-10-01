Москва, , 11:51 — REGNUM То, что начиная с 2022 года Россия перестанет вывозить необработанную древесину, с уверенностью можно назвать хорошей новостью, прорывным решением, считает заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин. Об этом он заявил сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лесной надзор Иван Шилов © ИА REGNUM

«Невозможно отправлять огромными партиями высококачественную древесину в Китай, чтобы затем обратно получать коробки со спичками. Это противоречит здравому смыслу. Экспортировать нужно продукт глубокой переработки. Я уверен, что в нашей стране есть отличные специалисты, которые, применив современные технологии, изготовят и пиломатериал, и мебель, и те же спички, которые я уже приводил в пример. Им нужно дать лишь стабильные рабочие места, достойную зарплату, и процесс наладится», — подчеркнул Демин.

При этом он обратил внимание на другой вопрос, который требует решения, — стимуляция интереса инвесторов работать в лесопереработке. «Сейчас во многих регионах, к примеру в Приморье, предприятия наладили лишь работу пилой и топором, при этом они, по статистическим данным Минприроды, умудряются на бумаге срубать одно дерево, а по факту отправлять в Китай сразу два. Объем серого экспорта давно принял катастрофические масштабы. Озвученное президентом решение поможет перекрыть теневой канал сбыта, но в то же время оно может оставить без работы тех, кто сейчас задействован в этой бесконтрольной вырубке», — пояснил эксперт.

Как навести порядок в отрасли? Президент поручил усилить учет, доработать законодательную базу и назначить специальных контролеров — государственных лесных инспекторов. Замечательно, только кого контролировать, интересуется Демин. По его словам, на конец 2020 года предприятия лесопереработки в стане в зачаточном состоянии, им нужны не только льготные кредиты, законы и проверки, им нужна всесторонняя помощь со стороны государства: специальный режим налогообложения, выгодные условия для приобретения недвижимости, беспрепятственный доступ к энергоресурсам и многое другое.

«По такому же принципу было бы неплохо пресечь и бесконтрольную продажу нефти, железной руды, газа и других полезных ископаемых в чистом виде. Я думаю, что это обязательно будет, но уже следующим шагом. Сейчас мы должны обеспечить себя, внутреннего потребителя, доступными нефтепродуктами, сталью, газомоторным топливом и другими товарами», — добавил эксперт.

Напомним, что президент Владимир Путин поручил правительству подготовить законодательную, нормативную базу, чтобы «поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины». Кроме того, профильные ведомства должны оказать поддержку в форме льготных кредитов, предприятиям лесоперерабатывающей отрасли для скорейшей модернизации производств.