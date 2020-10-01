Москва, , 11:53 — REGNUM Дилеры KIA в России приступили к продажам рестайлингового седана KIA Rio. Об этом 1 октября сообщается на сайте компании.

Базовая комплектация обновлённой модели стоит 814,9 тыс. рублей, а топовая — 1 169 900 рублей. Всего у модернизированного седана шесть версий: Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium.

Стоит отметить, что впервые модели Rio будут оснащены светодиодной оптикой и опцией дистанционного запуска мотора через нажатие кнопки на ключе. Автомобиль также имеет новую мультимедийную систему AV 8» с возможностью беспроводного подключения гаджетов.

Экстерьер рестайлингового седана был разработан вице-президентом по дизайну KIA Design China Олегом Соном совместно с KIA Motors (Россия). Бамперы обновленного Rio стали более рельефными, а за счёт изменения их формы длина модели увеличилась на 20 мм по сравнению с предыдущей версией машины.

Напомним, дилеры KIA по итогам восьми месяцев 2020 года продали 50 859 экземпляров Rio, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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