Ташкент, , 11:48 — REGNUM По итогам января-сентября 2020 года уровень инфляции в Узбекистане составил 6,3%, в годовом выражении — 11,7%. Об этом сообщили 1 октября в государственном комитете по статистике.

По итогам месяца инфляция составила 1,4%. За первые девять месяцев 2020 года продовольственные товары подорожали на 7,5%, непродовольственные товары — на 6%, услуги — на 4,5%.

Цены на яйца в сентябре выросли на 6,5%, мясо, птицы и рыбу — на 3,8%, плодоовощную продукцию — на 3%, масложировую продукцию — на 2,3%, хлебобулочные изделия — на 1,2%.

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