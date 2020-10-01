Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Американские авиакомпании American Airlines и United Airlines из-за пандемии коронавирусной инфекции начнут увольнять десятки тысяч своих сотрудников. Об этом 1 октября сообщает агентство Bloomberg.

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«(Компании) American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings Inc. начнут увольнять тысячи сотрудников, как это первоначально планировалось», — говорится в сообщении и добавляется, что это будет сделано, несмотря на призыв главы минфина США Стивен Мнучин не сокращать рабочие места в авиационной отрасл. При этом последний в данный момент ведет переговоры с Конгрессом о расширении поддержки по заработной плате для американских авиаперевозчиков.

Также уточняется, что American Airlines намерена сократить около 19 тыс. своих сотрудников, а United Airlines — около 13 тыс.

Отметим, ранее глава минфина США Стивен Мнучин призвал авиакомпании не начинать сокращения сотрудников, которые должны были начаться по окончании очередного раунда переговоров о расширении государством помощи авиакомпаниям США.