Москва, , 11:37 — REGNUM С января по конце сентября 2020 года российская валюта потеряла почти 27% к доллару и обесценилась почти на 30% к евро. Серьёзные экономические и политические факторы стали ключевыми факторами, повлиявшими на такую просадку, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«На фоне пандемии снизилась деловая активность на мировых рынках, нефть находится на минимально комфортном уровне $41 за баррель Brent, российский экспорт также серьезно просел за первые девять месяцев 2020 года.

Уже не одно десятилетие государство планирует запустить политику сильного рубля. Но как бы это парадоксально не звучало, слабый рубль в период сильной волатильности мировых рынков и непредсказуемых торговых войн и политики протекционизма очень выручает российский бюджет и всех российских экспортеров.

Нужно понимать, что сегодняшние цифры с котировками иностранных на табло обменных пунктов россияне уже видели и в конце 2014 года, и в 2016 году. А ведь тогда и нефть была подороже, и санкционные списки в адрес России со стороны западных друзей и партнеров были покороче.

Сегодня слабый рубль отражает органическое, честное и прозаичное состояние соотношения сил российской валюты к другим мировым валютам. И это важнейшее достижение фискальной власти.

Мы все хорошо помним, чем заканчивались кампании по искусственному поддержанию курса рубля еще 20−25 лет назад — десятки миллиардов долларов улетали в пропасть, но рубль на фоне негатива по окончанию валютных интервенций драматично проседал и триумфально обваливался.

В 2020 году все валюты быстроразвивающихся стран теряют позиции. В миноре — все валюты и стран бывшего СССР, показывающие снижение, сравнимое с российским рублем.

Лидером падения является турецкая лира: с 01 января к 23 сентября 2020 года она уже просела к доллару США на 29% и продолжает катиться вниз.

А вот российский рубль, наоборот, развернулся: 30 сентября он укрепился к евро и доллару на 1,5%, сегодня на торгах он демонстрирует укрепление на 0,5%. Рублю свойственна волатильность, в этом году она очень высокая.

На фоне снижения политических рисков, восстановления цен на нефть до диапазона $50-$70 и роста деловой активности в мире можно будет увидеть доллар по 65 рублей.

Возможно, и ниже, если в США не переборщат с эмиссией ничем не обеспеченных долларов. В этом году ФРС США уже напечатала более 3 трлн ничем не обеспеченных долларов», — высказал своё мнение эксперт.

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