Москва, , 11:36 — REGNUM В России был зафиксирован рост цен на машины с пробегом в третьем квартале 2020 года на 13% по сравнению со вторым кварталом. Об этом 1 октября сообщает RG со ссылкой на данные «Авито Авто».

Так, средняя стоимость машины с пробегом в России в июле — сентябре 2020 года составила 300 тыс. рублей. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отмечается, что на рост стоимости подержанных машин повлияло подорожание новых автомобилей. Кроме того, в России значительно вырос спрос на авто с пробегом.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдаются самые высокие цены на машины с пробегом. Так, средняя стоимость подержанных машин в этих регионах составляет: 449 тыс. рублей в Москве и Московской области и 395 тыс. рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Самые низкие средние цены были зафиксированы в Алтайском крае и Омской области. Они составили 190 тыс. и 217 тыс. рублей соответственно.

Ранее стало известно, что в России в третьем квартале 2020 года выросли на 18% продажи подержанных машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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