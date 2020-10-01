Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Расследование валютных практик Вьетнама планирует начать администрация президента США Дональда Трампа, сообщает со ссылкой на источники 1 октября агентство Bloomberg.

По информации источников, поводом для начала расследования станет решение, вынесенное в августе министерствами торговли и финансов США о том, что в некоторых случаях Вьетнам пошел на манипулирование курсом своей валюты. О начале расследование может быть объявлено уже на этой неделе.

В МИД Вьетнама на данный момент не ответили на запрос агентства прокомментировать информацию источников.

Напомним, в августе 2020 года министерство финансов США установило, что Вьетнам занизил стоимость своей валюты в 2019 году приблизительно на 4,7% по отношению к доллару.