Мурманск, , 11:26 — REGNUM Мурманская область сохранила высокий уровень соцпддержки в условиях пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В настоящее время в регионе реализуется 64 меры социальной поддержки, на которые в 2020 году предусмотрено 11,5 млрд рублей бюджетных ассигнований. Социальные услуги нуждающимся гражданам предоставляют 22 государственных учреждения социального обслуживания населения.

Семьи, воспитывающие детей, получают 20 видов поддержки. Среди новых видов — единовременная денежная выплата в размере 340 000 рублей взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, в 2020 году ее получили свыше 100 семей. Кроме того, власти продлили право семей с детьми на получение дополнительных мер социальной поддержки в виде сертификата на региональный материнский капитал по 31 декабря 2026 года и ежемесячную денежную выплату в размере 14 000 рублей при рождении первого ребенка до 31 декабря 2021 года.

С 1 апреля 2020 года в регионе была установлена полярная надбавка к заработной плате с первого дня трудоустройства работникам областных учреждений в возрасте до 35 лет в максимальном размере (80%) без предъявления требований к пятилетнему периоду проживания в районах Крайнего Севера.

Дополнительную поддержку получили и лица старшего поколения. Детям войны предоставили ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1500 рублей. Собственникам жилых помещений старше 80 лет полностью компенсируются их фактические расходы на уплату взноса на капитальный ремонт. В связи с празднованием 75-й годовщины со Дня Победы 2734 ветерана Великой Отечественной войны получили единовременную денежную выплату в повышенном размере.

Кроме того, в рамках выполнения поручения губернатора Андрея Чибиса, региональный минтруд начинает реализацию мероприятия «Чистый Север — работа каждого» по организации общественно полезных работ по благоустройству и уборке территорий. Проект стартует 1 октября и продлится на 2021 год.