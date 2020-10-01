Москва, , 11:25 — REGNUM Объёмы сомнительных операций в российском банковском секторе снизились в 1,5 раза за первые шесть месяцев 2020 года. Об этом говорится в сообщении Банка России, опубликованном 1 октября.

Такое снижение зафиксировано по сравнению с первым полугодием 2019 года. Объёмы сомнительных операций с признаками вывода денег за рубеж за этот же период сократились в 1,7 раза, при этом чаще всего (42%) деньги выводили за рубеж при авансовых платежах за импортный товар.

Операций с признаками обналичивания стало в 1,4 раза меньше. В основном, как и ранее, такими операциями были выдачи со счетов физических лиц (72%).

В Банке России отметили, что, как и ранее, основной спрос на теневые финансовые услуги формировался в строительстве (38%), торговле (25%) и секторе услуг (21%).

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