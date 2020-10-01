Москва, , 11:03 — REGNUM Московские компании в 2020 году начали работать на новых рынках сбыта, сообщает 1 октября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Московский бизнес начал работать в Реюньоне, Гондурасе, Багамах, Новой Каледонии и Барбадосе. За полгода в эти страны поставили товаров примерно на 110 тыс. долларов США, рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Эти страны закупали в Москве комплектующие для автомобилей, красители, осветительное оборудование, компьютерные устройства, бумажные изделия и картон», — рассказал вице-мэр.

Во французский Реюньон поставили товаров на 64 тыс. долларов, в Гондурас — на 39 тыс. долларов, в Багамы — на 5 тыс. долларов.

Также московский бизнес начал поставки в Кюрасао, Западную Сахару и Арубу.

«В этом году малые и средние экспортно ориентированные предприятия столицы открыли для себя восемь новых рынков», — заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

В 2020 году продолжились поставки московских товаров в страны, с которыми уже есть опыт сотрудничества. Так, в африканские Кот д’Ивуар и Эфиопию экспортировали вакцины от гриппа и других заболеваний на 1,57 млн долларов, а Исландия и Бахрейн впервые приобрели продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.