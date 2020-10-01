Москва, , 11:06 — REGNUM Сокращение потребительской активности жителей России зафиксировано после сообщений об увеличении выявленных случаев коронавирусной инфекции. За минувшую неделю показатель снизился на 2,4%, говорится в исследовании «Сбериндекса».

В целом потребительский спрос с 21 по 27 сентября уменьшился на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года. При этом траты стали снижаться 24 сентября, когда появились новости о второй волне эпидемии в России.

Покупки мебели уменьшились на 4,2%, одежды — на 15,8%, а вот на кафе и рестораны жители России стали тратить на 26,1% меньше.

По состоянию на 29 сентября потребление в России осуществляется в обычном режиме — на 76 баллов из 100. Максимальный балл соответствует 30 декабря, когда люди делают покупки активнее, чем в остальные дни года.