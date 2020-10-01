Москва, , 11:14 — REGNUM Более 434,7 млрд рублей будет направлено на реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» за период с 2020 по 2023 год. Информацию о государственной программе в Государственную думу РФ представило правительство России.

Самые большие суммы запланированы на 2020 и 2023 год — соответственно 126 млрд 236 млн рублей и 150 млрд 147,3 млн рублей. В 2021 году на мероприятия программы планируется направить 76 млрд 120,2 млн рублей, в 2022 году 82 млрд 256,6 млн.

Индикатором исполнения госпрограммы должен стать рост численности населения республики Крым и Севастополя в 2020 году до 2 млн 363,7 тыс. человек, в 2023 году — до 2 млн 382,3 тыс. человек. По данным Крымстата на 1 января 2020 года, совокупная численность населения Республики Крым и Севастополя составляло 2 млн 361 тыс. 760 человек.

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по итогам 2020 года в Крыму и Севастополе должен составлять 120,5 тыс. рублей на душу населения, в 2023 году — 128,2 тыс. рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения на 2020 год должен составлять 28,7 тыс. рублей, а в 2023 году достичь показателя в 37,9 тыс. рублей. Уровень безработицы в Крыму и Севастополе должен сократиться до 5,2% (по данным Крымстата, на второй квартал 2020 года уровень безработицы в Крыму составлял 6,7%, в Севастополе — 5%).

Отдельный пункт в числе индикаторов занимает численность туристов. На 2020 год она должна составить 820 тыс. человек, и этот показатель регионами уже достигнут — только в Крыму в июле-августе отдохнули 3,5 млн человек. При этом к 2023 году число туристов на Крымском полуострове должно составлять 8,3 млн человек.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» установлены следующие индикаторы исполнения. Удельные капитальные вложения (нарастающим итогом), осуществленные участниками свободной экономической зоны, на одного участника свободной экономической зоны, должны составить 66,1 млн рублей в 2020 году и достичь 71,2 млн в 2023 году. В 2020—2022 году ежегодно должно заключаться по 19 соглашений о предоставлении субсидий Республике Крым и Севастополю, в 2023 году таких соглашений должно быть 15. Также ежегодно в 2020—2023 годах должно приниматься по два нормативных правовых акта, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Республики Крым и Севастополя.

Результатом реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках госпрограммы должен стать ввод в эксплуатацию капитальных объектов в регионе. Так в Крыму до конца 2020 года по ФЦП должны сдать 48 объектов, в 2021 году — 93 объекта, 82 объекта в 2022 году и 70 объектов в 2023 году. В Севастополе, соответственно, должно быть сдано 11 объектов до конца 2020 года, и 37, 40 и 18 объектов, соответственно, в 2021, 2022 и 2023 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» была принята в 2014 году с объёмом финансирования в более чем 960 млрд рублей. Летом 2020 года заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о выделении дополнительно 300 млрд рублей и продлении срока реализации до 2024 года.

В сентябре 2020 года Счётная палата опубликовала результаты анализа отчёта правительства РФ об исполнении бюджета за 2019 год, в котором отмечается низкий уровень исполнения госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Согласно данным Счетной палаты, уровень исполнения расходов ФЦП за 2019 год составил 71,9%, уровень исполнения расходов в 2018 году составил 89,4%.

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