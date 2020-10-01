Москва, , 10:56 — REGNUM По итогам августа 2020 года в России было продано 11 тыс. подержанных мотоциклов — на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Почти четверть всех перепроданных в России баков — это модели японской компании Honda. За месяц в стране было продано 2,5 тыс. мотоциклов этой марки.

На втором месте оказались байки Yamaha — 1,7 тыс. экземпляров. Затем идут байки марок Suzuki (1,1 тыс. ед.) и Kawasaki (928 ед.). На пятом месте оказались модели BMW — 705 перепроданных экземпляров.

Напомним, продажи новых мотоциклов в августе в России выросли на 44%, до 2128 единиц.

Читайте также: Назван регион — лидер в РФ по продажам новых мотоциклов