Москва, , 10:46 — REGNUM Центральный банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 30 сентября на сумму 2,5 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что ЦБ продал валюту в рамках упреждающих мер по снижению волатильности на рынке.

При этом объем валюты, проданной Центробанком с расчетами 29 сентября, также составлял 2,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ежедневно Центробанк намерен предлагать валюты на 2,9 млрд рублей к тем 2,4−2,5 млрд рублей, которые сегодня продаются для Минфина РФ по бюджетному правилу.

Отметим, что весной 2020 года, когда цена на нефть опустилась ниже $25 за баррель Центробанк начал продавать валюту, вырученную от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка.

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