Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Российский завод Hyundai в Петербурге в третьем квартале увеличил объемы производства на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Завод Hyundai в Петербурге

Завод произвел 59 000 автомобилей в третьем квартале 2020 года. Всего за девять месяцев текущего года с конвейера завода сошло 149 000 автомобилей.

С июля по сентябрь завод отправил на экспорт 4 500 автомобилей, в целом с января по сентябрь объем экспортных поставок завода составил 12 700 автомобилей, что почти на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в августе предприятие возобновило работу на полную производственную мощность на фоне ослабления ограничений по коронавирусу. Сейчас завод продолжает работать с полной загрузкой в три смены.

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