Ставрополь, , 10:42 — REGNUM Четыре ветроэлектростанции (ВЭС) планируют запустить в Ставропольском крае до конца 2021 года. Их совокупная мощность составит 450 МВт, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.

Строительство ветропарка на 210 МВт в Кочубеевском районе планируется завершить к концу 2020 года, а Бондаревской ВЭС 120 МВт в Ипатовском горокруге, Кармалиновской ВЭС 60 МВт в Новоалександровском горокруге и Медвежинской ВЭС 60 МВт в Труновском районе — в будущем году. Реализацией проектов занимается компания «НоваВинд» — дивизион госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике.

В настоящее время на Ставрополье солнечная электростанция в Грачевском районе, полностью введенная в эксплуатацию весной 2020 года, обеспечивает выработку 100 МВт электроэнергии. С запуском четырех ветропарков в 2021 году край в сумме будет получать порядка 550 МВт мощности с помощью возобновляемых источников. Отмечается, что такой объем генерации выведет регион в лидеры среди субъектов России по развитию «зеленой» энергетики.